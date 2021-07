Eerst kwam corona, toen het hoogwater: in Ottersum kijken ze uit naar een nieuw sportpark

Tijn Daverveld na dertien jaar weg bij PSV: ‘De transfer naar Cyprus is het beste voor mijn carrière’

17 juli WILBERTOORD - Tijn Daverveld (21) geldt sinds deze week als een voetbalavonturier. De verdediger uit Wilbertoord trekt de grens over, naar AEL Limasol. Na liefst dertien jaar bij PSV moet in Cyprus zijn doorbraak in het profvoetbal volgen.