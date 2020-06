Eindelijk mocht het terras weer open, en toen veroorzaakte een auto er een bijna-ramp

Lachgas

Een lange avond en een korte nacht later zal hij kalm en beheerst alle verslaggevers te woord staan. Hij begrijpt het wel: een auto over het terras, in een reflex denk je aan terrorisme. Dat motief wordt donderdagochtend al snel door de politie uitgesloten. De werkelijke achtergrond wordt nog onderzocht, maar al snel is het vermoeden dat de bestuurder lachgas gebruikt had en nog onder invloed was.



Toch zijn zijn gedachten bij zijn collega's. Bij Saskia Pennings, eigenaresse van de zaak. Want zij ligt in het ziekenhuis: knie gebroken. Hoe ernstig het is, is nog niet duidelijk. Ze is in het ziekenhuis en wil nog even niet reageren.