En opnieuw sterven alle kuikens van de ooievaar in Gennep nog voor het zomer is: ‘Geen vet op de botten’

Nieuwe jenaplan­school in Noord gaat al in januari open vanwege grote vraag

In de nieuwbouwwijk Hof van Holland in Nijmegen-Noord start in januari een nieuwe basisschool: De Noorderstroom. Vanwege de grote vraag opent de school eerder dan gepland. De lessen worden de eerste anderhalf jaar in de lege lokalen van basisschool De Boomgaard gegeven.