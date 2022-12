En Passant: ‘Meestal op de brommer naar huis’

Waar luisteren al die mensen naar die onderweg zijn van A naar B? En wat is hun bestemming? Je leest het in deze rubriek. Vandaag: Janske Martens (24) uit Helmond.

Luistert naar: ,,Zombie van The Cranberries, maar ik was nu random muziek aan het luisteren. Ik houd vooral van metal. Ik ben echt opgegroeid met muziek, ons pap luisterde veel pop en metal namelijk. Ik houd van symfonische metal, dus dat zijn bands als Within Temptation, Evanescence en Nightwish. Met een vrouw als leadzanger, zoals Floor Janssen bij Nightwish. Ik ga graag naar concerten van die bands en binnenkort ga ik naar Amsterdam om een aantal concerten bij te wonen. Dan ben ik een hele week in Amsterdam te vinden.”

Is onderweg naar: ,,Gennep. Daar woont mijn moeder en we gaan een weekendje weg. Ik kom oorspronkelijk uit Asten en woon in Helmond. Meestal ga ik met de brommer naar Gennep, dat is ruim een uur rijden. Maar nu moest ik wat meer spullen meenemen voor het weekendje weg, dus ben ik met de trein naar Boxmeer gekomen. Daar haalt mijn moeder me op.”

Is in het dagelijks leven ook nog bezig met: ,,Studeren. Ik ga naar school in Helmond en studeer voor persoonlijk begeleider in het maatschappelijk werk. Daar gaat bijna al mijn tijd wel heen. Na school maak ik thuis mijn huiswerk, kook ik en is de avond al bijna voorbij. Ik heb mijn eigen appartementje, dus dat is heel fijn. Ik houd verder van muziek luisteren en films en series kijken. Ook game ik veel. Ik ben niet veel buiten, mijn meeste hobby’s zijn binnen te doen.”

