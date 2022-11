Ergernis is weg, Fake Mulder is gelukkig in zijn schuur vol dieren

Foutje: toch slecht nieuws voor de omstreden stadstuin van Fake Mulder

OTTERSUM - De toekomst van de biologische stadstuin in Ottersum is onzeker: eigenaar Fake Mulder wil een overkapping voor zijn medewerkers. Even leek de gemeente Gennep mee te werken, maar dat blijkt nu een vergissing. Volgende week staan de stadstuin en de gemeente tegenover elkaar bij de rechtbank in Roermond.

24 november