Ernstige zorgen bij hulpdiensten om N271: 'Dubbele tweebaansweg van levensbelang'

Camperplek­ken Gennep blijven leeg na invoering betaling per nacht

25 augustus GENNEP - De vijf camperplekken in Gennep aan de Martinushof zijn sinds de invoering van betaalplicht nauwelijks meer bezet. Sinds vijf maanden betalen camperaars 5,50 per nacht voor een overnachting. Daar komt nog 1 euro toeristenbelasting per persoon bij. Vóór de betaalplicht waren de camperplekken in Gennep bijna altijd bezet en moesten camperaars daarom soms zelfs uitwijken naar elders.