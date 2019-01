Even geen boeven en zatlappen, politie moet achter ontsnapte koe aan

Fotografe Annie van Gemert laat zich inspireren door Limburgs boerenle­ven

26 januari MILSBEEK - ‘Boerenkracht, generaties in beweging’ heet het boek van de Nijmeegse fotografe Annie van Gemert waarin ze het boerenleven in beeld brengt. Ze probeerde het eerst in Frankrijk, het lukte pas echt in Limburg. Drie jaar is ze ermee bezig geweest, zegt Van Gemert (60). Maar nu ligt er dan ook een prachtig fotoboek van haar hand.