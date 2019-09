Fietsster komt onder auto op Spoorstraat in Gennep

Mishande­lings­zaak gehandicap­ten­or­ga­ni­sa­tie: excuses voor melding die binnenska­mers bleef

11 september GENNEP - Een meer open sfeer creëren, opdat misstanden in de zorg eerder breder in de organisatie worden aangekaart. Dat is de les die gehandicaptenorganisatie Dichterbij heeft getrokken uit de mishandelingszaak op een zorglocatie in Gennep.