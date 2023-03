Geen schnitzels en asperges meer langs de Milsbeekse Rijksweg: ’t Töpke stopt ermee nu alles nog goed is

IN HERINNERING Gevlucht voor de oorlog, terug naar huis in een kist: Okcana (39) kon niet verdragen dat ze dood zou gaan

Ziek, doodziek ontvluchtte ze de oorlog in Oekraïne om in Beuningen en later Nijmegen onderdak te vinden. Deze maandag werd ze op haar geboortegrond begraven: Okcana Lysakova zou over een week 40 jaar zijn geworden.