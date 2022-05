Geen woningnood voor de ooievaars: 'We moeten uitkijken dat er niet te veel nesten komen’

Daanen somt met gemak tien plekken op waar ooievaars zitten. ,,En dan te bedenken dat er in 2000 alleen ooievaars op het dak van het oude gemeentehuis in Gennep zaten. In 2007 kwamen er twee nesten bij waar ooievaars zaten in De Vilt in Beugen . En nu? In Ven-Zelderheide, in Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Beers, Sambeek, Gassel, Linden en Haps.”