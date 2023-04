Gelijk een winkelverbod na vergeten fles wijn, kan dat zomaar? ‘Als iemand bewust steelt, hebben we dat vaak al in de gaten’

Een supermarkt als Albert Heijn, waar Lonneke Eekelder tot haar afgrijzen gelijk in de kraag werd gevat als winkeldief toen ze naar eigen zeggen vergeten was twee flessen wijn te scannen, voert met strengere controles duidelijk een ander beleid dan vijf jaar geleden. De keten verklaarde toen de klant vooral te willen vertrouwen bij de zelfscankassa. Nu er zóveel gestolen wordt bij vooral die kassa’s, is dat niet meer vol te houden.

,,Vanuit het hoofdkantoor van Albert Heijn is het toezicht opgevoerd bij de zelfscankassa’s omdat er meer gestolen wordt. We moeten nu mensen vaker controleren. Dat gaat automatisch via het systeem van de kassa’’, zegt Ruud van der Laan, eigenaar van de Albert Heijn in Gennep, die vertelt zelf niet veel last van toenemende diefstallen te hebben. ,,Maar dat zal in grote steden anders zijn.”