Gennep doet aangifte van lek uit geheime vergadering over ontslag burgemeester

,,We hebben toen afgesproken dat wat er gezegd zou worden, vertrouwelijk zou blijven. Juist om te voorkomen dat de partijen waar het om gaat, beschadigd zouden raken. Die afspraak is nu geschonden’’, zegt Twan Reintjes, voorzitter van de vertrouwenscommissie. Die bestaat uit leden van alle vijf partijen uit de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie was lange tijd als enige op de hoogte van de aanleiding tot het vertrek van De Koning.



Tijdens de besloten vergadering werd duidelijk dat een woede-uitbarsting van De Koning de druppel was bij diens gedwongen vertrek uit Gennep. Tot dat moment bestond er veel onduidelijkheid over de kwestie. De Gelderlander publiceerde vorige week over het geschetste beeld, op basis van een bron die vertrouwelijk is bijgepraat over de kwestie.