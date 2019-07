‘Gennep heeft récht op duidelijkheid over gedwongen vertrek van burgemeester De Koning’

Een vreemde gang van zaken, noemt oudgediende Nol van Est - in een ver verleden D66-wethouder in Gennep - het. Oké, helder is dat verstoorde verhoudingen tussen de drie Gennepse wethouders enerzijds en burgemeester Peter de Koning anderzijds tot een vertrouwensbreuk hebben geleid. Waarop De Koning zich gedwongen zag zijn vertrek aan te kondigen.



Maar wat is er nou precíes gebeurd?



,,Ik snap nog steeds niet wat de achtergrond is van de gebeurtenissen. Het heeft me net als anderen verbaasd. Kennelijk heeft de Gennepse vertrouwenscommissie, die uit een paar raadsleden bestaat, geoordeeld dat het zo niet verder kan. Maar de rest van de Gennepse gemeenschap tast in het duister. Niemand geeft volledige openheid. Ik vind dat de burger er récht op heeft om te weten wat er aan de hand is. Het is van belang te weten wat er is mis gegaan voordat je de keus gaat maken voor een nieuwe burgemeester.’’



Uit de eigen streek

Zelf wil hij voor wat betreft de benoeming voor een nieuwe burgemeester al best een schot voor de boeg geven: geen Randstedelingen meer. ,,Naar mijn mening is het van belang dat een nieuwe burgemeester uit de eigen streek komt. Dus iemand die aansluit bij de mentaliteit en de gedachtegang van de Noord-Limburger. Zoals burgemeester Gilissen, vroeger. Hij was heel betrokken bij de mensen en opereerde ook als mens. Zo’n burgemeester heeft Gennep nodig.”