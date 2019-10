Gennep krijgt in oktober een tijdelijke opvolger voor De Koning

vrijdaginterview Ron Bäumler gelooft nog heilig in de toekomst van weekbladen

27 september BOXMEER - Na ‘DeBoK’ in Boxmeer brengt Grafisch Huis Boxmeer ook ‘DeStieR’ in Cuijk en mogelijk binnenkort ook ‘DeOoievaaR’ in Gennep en omgeving uit. Nieuwe weekbladen in een tijd waarin juist overal weekbladen sneuvelen. Ron Bäumler is de directeur/uitgever.