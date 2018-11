Gennep moet mogelijk windmolens op eigen grondgebied bouwen, ondanks bezwaar

Video De elfde van de elfde: de steek gaat weer op

11 november GENNEP - Carnaval is het feest van de omkering en het loslaten van de regels. De notaris gaat als boer verkleed de straat op om te carnavallen. En iedereen is gelijk. Maar niet alle regels gaan overboord. Zoals de regel dat op de elfde van de elfde officieel het carnavalsseizoen wordt geopend. Dat is - weer of geen weer - een harde afspraak.