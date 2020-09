Gennep moet vuurwerkverbod terugdraaien en schade van vuurwerkverkopers vergoeden, vindt VVD

Waarom ‘Nee Tegen De Vloedgolf’ nu vooral ‘Nee Tegen Het Waterber­gend Gebied’ is

31 augustus GENNEP/MOOK - Het is een rode lap voor veel mensen die in de Lob van Gennep wonen: de mogelijke komst van een schuif in de dijk die het mogelijk maakt dat het gebied onder water gezet wordt. Maar daar moet de discussie niet meer over gaan, zegt actiegroep Nee Tegen De Vloedgolf. Die verlegt nu de focus.