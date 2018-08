Gennep omarmt volgelingen van Norbertus

Invasie van Norbertij­nen van over de hele wereld in Gennep

7:10 GENNEP - 1 augustus is een bijzondere dag voor Gennep. Of beter gezegd: het is een bijzondere dag voor 120 geestelijken uit de Orde der Premonstratenzers. Want die kloosterlingen uit de orde die door de Heilige Norbertus werd gesticht komen vandaag voor het eerst naar Gennep. De stad waar Norbertus waarschijnlijk in 1080 werd geboren.