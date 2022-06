Gennep scoort goed bij opvang vluchtelingen Oekraïne

Verslagen­heid na fataal ongeluk in Gennep: ‘We waren meer dan 50 jaar samen, voor ons is elke dag dodenher­den­king’

ROERMOND/GENNEP - De verslagenheid was gisteren groot bij de echtgenoot van de 69-jarige vrouw die op 9 december 2020 bij een ongeluk op de Brugstraat in Gennep om het leven kwam. ,,Voor ons is elke dag 4 mei, elke dag dodenherdenking.”

4 mei