Gennep verbiedt vuurwerk: ‘Signaal dat wij wél keuzes durven te maken’

UPDATE | POLLGENNEP - Vuurwerk wordt verboden in Gennep. Zowel met knal- als siervuurwerk is het vanaf dit jaar afgelopen. Ook moet er een lokale vuurwerkshow komen. Die opdracht geeft de gemeenteraad aan burgemeester en wethouders. Maar handhaven wordt lastig, verwacht burgemeester Willibrord van Beek.

Het voorstel van de SP voor een algemeen vuurwerkverbod is maandagavond door een meerderheid in de gemeenteraad aangenomen. D66 (inclusief zelfverklaard vuurwerkliefhebber Anke Sonnemans) en PvdA staan achter het voorstel. CDA en VVD stemden tegen.



,,We nemen geen genoegen met halve maatregelen’’, zegt Fake Mulder van de SP. Nederlanders zijn klaar met vandalisme en bedreigingen van hulpdiensten, zegt hij. Luc Brouwers: ,,Laat het kabinet dit meenemen als signaal dat wij in ieder geval wél keuzes durven maken.’’



Eerder besloten onder meer de gemeenten Rotterdam en Apeldoorn tot een totaal vuurwerkverbod.

‘Niet goed in je hoofd’

Ook in Gennep werden tijdens de afgelopen jaarwisseling vernielingen aangericht. Onbekenden sloegen de ruit van een politieauto aan diggelen, toen agenten vlakbij in een woning bezig waren een melding af te handelen.



,,Het is in mijn eigen buurt gebeurd’’, zegt Holger Rodoe van de VVD. ,,Je komt van een koude kermis thuis als je denkt in sociale buurt denkt te wonen. Daar sta je toch even van te kijken.’’

Toch is hij tegen een lokaal verbod, onder meer omdat er gewerkt wordt aan een landelijk verbod. ,,Waarom niet een paar maanden wachten?’’ Verder vindt Rodoe dat te gemakkelijk een verband wordt gelegd tussen het afsteken van vuurwerk en het bedreigen van hulpverleners. ,,Met alle respect: een dreigement is niet te verklaren door vuurwerk. Als je een hulpverlener gaat bedreigen ben je gewoon gek, dan ben je niet goed in je hoofd.’’

‘Lastig’

Uitvoering van het Gennepse vuurwerkverbod wordt lastig, vreest burgemeester Willibrord van Beek. In ieder geval tot er meer duidelijkheid is over de uitkomst van de landelijke vuurwerkdiscussie.



,,Ik respecteer het politieke signaal, maar zou toch aanraden te wachten. Hiermee kunnen wij geen kant op. Hoe worden de zaken geregeld als het gaat om verkoop, grensoverschrijdend verkeer van dit soort vuurwerk, hoe het toezicht geregeld wordt? We kijken er serieus naar, maar we kunnen pas iets doen als we het speelveld kennen waarin we moeten opereren. Wij zouden heel verstandig vinden om dit even vast te houden.’’