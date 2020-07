Gennep wil Hans Teunissen als nieuwe burgemeester: ‘Ik wist meteen: dit is de place to be’

Teunissen is zelfstandig ondernemer met een adviesbureau op het gebied van de leefomgeving. Hij heeft ervaring als gedeputeerde in Limburg en wethouder van Venray. Teunissen is 57 jaar, getrouwd, vader van drie kinderen en woont in Venray. Hij is lid van D66.



Teunissen wordt de opvolger van Willibrord van Beek. De VVD’er is sinds eind oktober (waarnemend) burgemeester in Gennep. Hij volgde Peter de Koning (VVD) op, die zijn werk neerlegde na een slepende vertrouwenscrisis met de drie wethouders.

Place to be

Teunissen hoorde even voor 16.00 uur dat Gennep hem graag als nieuwe burgemeester wil, en hij reageert uitgelaten op het nieuws. ,,Toen ik de profielschets las, dacht ik al: Gennep is the place to be.’’



Voor Teunissen is de omgeving vertrouwd, zegt hij. Hij komt er al jaren, heeft er familie wonen. ,,En ik wilde in Noord-Limburg blijven. Maar Gennep is vooral ook een gemeente met veel ambitie. Ik heb vier jaar in Limburg rondgelopen, en als ik het zo vergelijk, denk ik dat mening grotere gemeente in Limburg daar jaloers op zal zijn.’’



Het nieuwe Kind Expertise Centrum ( ‘fantastisch’) en de woningbouw bij Gennepermolen zijn daar voorbeelden van, zegt hij.

‘Zelfde dialect’

Vanwege de schaal (de gemeente heeft 16.935 inwoners) kun je in Gennep bovendien nog ‘de ideale burgervader zijn’, zegt Teunissen. ,,Ik spreek het dialect dat de mensen in Gennep ook spreken. Venrays, ja, daar moet je in Gennep toch ook een heel eind mee kunnen komen.’’



Gennep heeft een rooskleurige toekomst als zelfstandige gemeente, denkt Teunissen. ,,Financieel gezond, voldoende potentie. Met een prachtig landschap.’’

Persoonlijkheid

In januari liet de Gennepse politiek weten op zoek te zijn naar een persoonlijkheid, maar ook iemand die affiniteit heeft met de regionale cultuur. Inwoners van Gennep mochten meepraten over de profielschets. Een online enquête leverde 125 reacties op, een inloopavond was minder succesvol. Daar kwamen 2 van de 17.000 inwoners op af.



In totaal solliciteerden 41 mensen naar het burgemeesterschap van Gennep.



Tijdens de raadsvergadering in Milsbeek maandag nam wethouder Peter Lucassen (SP) afscheid van de Gennepse politiek. Hij gaat met pensioen. SP-fractieleider Rob Janssen volgt hem op.