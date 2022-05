Gennep zou meer vrouwelijke wethouders mogen hebben

DwarskijkerSlechts een kwart van de wethouders in de 154 gemeenten die tot op heden een nieuw college hebben gevormd is vrouw. Dat valt best tegen, anno 2022. Hoe is het in onze regio gesteld? In de nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn drie van de zeven wethouders vrouw. Bravo.