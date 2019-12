Gennepse burgemeestersaffaire was ‘uniek’, zelfs een tijdelijke duo-burgemeester leek even een optie

GENNEP - Het was ‘uniek’, de manier waarop de Gennepse burgemeester Peter de Koning te horen kreeg dat hij beter kon vertrekken. Dat zegt gouverneur Theo Bovens, de commissaris van de Koning in Limburg in een interview met vakblad Binnenlands Bestuur. Om tijd te kopen is zelfs nagedacht om een duo-burgemeester aan te stellen naast De Koning.

Peter de Koning zag zich gedwongen te vertrekken nadat de drie wethouders van Gennep het vertrouwen in hem opzegden. Dat deden ze niet in het openbaar, maar via de vertrouwenscommissie.



,,Dat hadden wij ook niet eerder meegemaakt’’, zegt Bovens tegen Binnenlands Bestuur. ,,Het was voor ons ook anders dan anders hoe dat liep. Normaal stuur je er een verkenner naartoe, maar daar was geen draagvlak voor. Zo is ieder conflict anders. Maar heb je het over ‘gesneuvelde burgemeesters’, dan is dit eigenlijk de eerste burgemeester die met een conflict weggaat in de laatste acht jaar.’’

Bemiddelen? Onmogelijk

De Koning maakte 1 juli bekend niet langer burgemeester van Gennep te kunnen zijn. Hij legde zijn taken in september neer. Bemiddelen in Gennep was onmogelijk, zegt Bovens nu. ,,Normaal vragen gemeenten aan jou: wil je bemiddelen? Hier wilde de ene partij wel bemiddeling en de andere partij niet. Dat is uniek.’’



Peter de Koning vertelde eerder al tegen De Gelderlander dat Bovens een bemiddelende rol wilde spelen en zelfs een periode van bezinning voorstelde.



Duo-burgemeesterschap?