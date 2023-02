Gennepse scholen wachten op het laatste puzzelstukje

Pech door onverwachte groei

Mikado zit al een tijdje in een spagaat. De school wilde dolgraag in 2021 met de andere scholen in het nieuwe gebouw komen - zoals ook was afgesproken - maar kon daar door een onverwachte groei plotseling niet meer terecht. De school zit nu in een versleten schoolgebouw met uitzicht op de nieuwbouw. Wat burgemeester en wethouders betreft, verhuist Mikado naar een nog op te knappen gebouw aan de Stiemensweg, maar schoolbestuur en gemeente komen er niet uit voor wat betreft de verbouwingskosten.



Afspraak is afspraak

Bovendien willen Mikado en de scholen in het kindexpertisecentrum niets liever dan dat de school zich alsnog daar bijvoegt. Niet alleen omdat afspraak afspraak is. Vooral omdat ze vinden dat de Mikado-leerlingen, die een ontwikkelingsachterstand hebben, óók recht hebben op een plek midden in de samenleving.

Of dat gebeurt, is nog de vraag. Een onderzoeks- en adviesbureau werkt momenteel twee opties uit waarbij Mikado of een plek krijgt aan de Stiemensweg of toch in het kindexpertisecentrum. In mei moet daar dan duidelijkheid over zijn, waarna burgemeester en wethouders zich over het eindresultaat buigen. Vervolgens is het woord aan de gemeenteraad.