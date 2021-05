Geparkeerde trailer brandt uit in Milsbeek

Nu al stormloop op terrasta­fel­tjes, in hoop op versoepe­lin­gen

10 april GRAVE - Ook al is nog onduidelijk of en zo ja wanneer dan precies de terrassen open mogen, mensen proberen nu al een tafeltje met stoelen te bemachtigen. Café De Maaspoort in Grave heeft het reserveringssysteem via de website maar stopgezet omdat er te veel aanmeldingen binnenkwamen.