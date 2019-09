Geschaarde vrachtwagen blokkeert toerit N271 bij Gennep

Weekbladen De Maasdrie­hoek en Via stoppen

18:34 BOXMEER/GENNEP - Nog drie uitgaves, daarna houdt het weekblad De Maasdriehoek op te bestaan. Het regionale blad wordt vanaf 1 oktober geïntegreerd in de lokale weekbladen die uitgeverij Talvi heeft overgenomen van De Persgroep. In Gennep komt er op 1 januari een einde aan het weekblad Via.