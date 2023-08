Goede herinneringen? Bij De Pub kun je ze voor een klein bedrag kopen

Gezichts­her­ken­ning NEC is juist géén big brother, stelt bedenker: ‘Er is geen database vol pasfoto’s die je kunt hacken’

Dat NEC voorop loopt met stadiontoegang via gezichtsherkenning, is geen toeval. Marcel Boekhoorn, ‘suikeroom’ van de Nijmeegse eredivisionist, is de belangrijkste investeerder in het bedrijf dat dit systeem op de markt heeft gebracht. Dit FastID heeft nog veel meer plannen.