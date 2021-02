Gratis met de bus naar de vaccinatie voor 70-plussers uit gemeente Gennep

Stinkende varkens, de indringen­de geur van mest? Deel het op de stank-app

18 februari SINT HUBERT - Ook last van de stank van mest, stallen, mestverwerkers en slachthuizen? Dan is het misschien verstandig dat te melden op een stank-app. Die is door het Brabants Burgerplatform ontwikkeld. Alle binnengekomen meldingen worden op een kaart bijgehouden die voor iedereen te zien is. Doel: de omvang van het stankprobleem in Brabant zichtbaar maken. Ultieme doel: de stank verdrijven.