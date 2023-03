‘Groene boa’ gaat in Gennep strijd aan met crossers, vissers en drugscriminelen

Column Marcel Rözer ‘Ik had haar harde hoofd moeten aaien tot het zacht werd’

De zon scheen, vrieskou blauw. Maar dat zou snel voorbijgaan. Uw dienaar was gevraagd voor een debat van de politiek in de provincie. Verkiezingen komen eraan en maar liefst zestien partijen hadden de moeite genomen om naar de HAN in Nijmegen af te reizen.