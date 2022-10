Grote brand bij dekaardebedrijf in Milsbeek

De brand is even voor 07.00 uur ontstaan in een loods van het bedrijf. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg Noord Regio Noord zag een passant rook uit het gebouw komen en besloot een kijkje te nemen. Eenmaal ter plaatse sloegen de vlammen uit het pand.

De toegesnelde brandweer had volgens een aanwezige fotograaf aanvankelijk moeite om het bedrijf binnen te gaan. Na een eerste verkenning in het bedrijf is opgeschaald naar grote brand. Het vuur is onder lage druk bestreden door vier eenheden uit de regio.

Brandende turf

De bron van de vlammenzee bleek brandende turf in een machine. Hoe dit materiaal in brand is gevlogen, is niet bekend. In de loods lagen ingrediënten voor tuinaarde opgeslagen, ook stond er een loader - een kleine shovel - binnen. Het bedrijf waar het om gaat, is Legro Mushroom Casing Solutions, dat dit onderdeel in juni van dit jaar van compostbedrijf CNC overnam. Dekaarde is bedoeld voor de teelt van champignons.