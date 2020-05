Grote buitenbrand bij AVG in Heijen

Een grotere haven: hoe denken ze daar in Heijen nu werkelijk over?

18 mei HEIJEN - ‘Genoeg is genoeg'. Maar ook: ‘Niet héél Heijen is tegen'. Op spandoeken in Heijen kom je deze dagen tegengestelde meningen tegen over de plannen voor een grotere haven, zoals de bedrijven AVG en Teunesen dat voor zich zien. Maar hoe denken de inwoners daar nu echt over?