Handhavers botsen frontaal op auto met moeder en kind in Ottersum

Oud-burgemees­ter van Gennep Eric Berger overleden

GENNEP/LOOSDRECHT - Eric Berger, oud-burgemeester van Gennep is dinsdagochtend overleden. Berger, geboren in 1936, was van 1973 tot 1997 burgemeester van Gennep. Hij was daarmee de eerste burgemeester van de huidige gemeente Gennep. In 1973 fuseerde Gennep met de toenmalige gemeente Ottersum. Berger (KVP/CDA) was al sinds 1966 burgemeester van Ottersum, waar hij ook woonde.

24 mei