Harry uit Milsbeek zat in Uruguay in de cel en die ‘hel op aarde’ hakt er stevig in

Noord-Limburgse Liz (9) speelt hoofdrol in tv-voet­balsprook­je

19 oktober BERGEN - Liz Heijnemans (9) uit Bergen speelt de hoofdrol in een nieuwe, zesdelige jeugdserie over voetbal. Zaterdag is de première op het Cinekid Festival in Amsterdam, vanaf volgende week is de reeks op tv. “Een meneer vroeg of ik Zara was. Terwijl ik hem helemaal niet kende!”