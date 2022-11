Hart voor Gennep wil ieder appje over Gennepermolen inzien

Kazerne Gennepermo­len blijft overeind, sloop van de baan

GENNEP - De oude brandweerkazerne van Gennep, in het gebied Gennepermolen, wordt niet gesloopt. Het ziet ernaar uit dat het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst komt te staan. Het pand plat gooien om er een paar woningen én winkeltjes of horeca voor in de plaats te laten komen is daarmee van de baan, al wordt gebroed op een alternatief. Het in stand houden van het gebouw gaat wel veel geld kosten.

