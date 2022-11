Herhaalprik corona tijdelijk in Gennep te halen, zonder afspraak

GENNEP - Wie een herhaalprik tegen het coronavirus wil halen, kan daarvoor binnenkort terecht op het gemeentehuis in Gennep. Daar wordt een tijdelijke vaccinatielocatie geopend op woensdag 23 en donderdag 24 november en op woensdag 7 en donderdag 8 december. Een prik halen kan op die dagen tussen 9 uur in de ochtend en vier uur 's middags.

De vaccinatie kan gehaald worden zonder afspraak. De priklocatie is in het gemeentehuis aan het Ellen Hofmannplein. Maar om niet in de rij te zijn van een herhaalprik kan altijd een afspraak gemaakt worden.

De GGD Limburg-Noord opent de komende tijd twaalf van die tijdelijke locaties. ,,In het najaar en in de winter kan het coronavirus opleven", laat de GGD Limburg-Noord weten. ‘Met een coronavaccinatie kun je voorkomen dat je ernstig ziek wordt door corona. Daarnaast is de kans kleiner dat je anderen besmet.’

Vanaf 12 jaar

Sinds 1 november kan iedereen vanaf 12 jaar zonder afspraak terecht voor een herhaalprik. Er wordt geprikt met het vernieuwde mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer en Moderna. De herhaalprik kan gehaald worden vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting.

De GGD Limburg-Noord heeft vaste vaccinatielocaties in Venray, Venlo, Weert en Echt. Die zijn overigens niet zeven dagen per week geopend. Venray bijvoorbeeld is alleen van maandag tot en met woensdag en op zondag geopend.

Cuijk

In deze regio wordt ook in Cuijk een herhaalprik tegen corona worden gehaald. De GGD Hart voor Brabant heeft de prikplek aan de Grotestraat in Cuijk voor een vaccinatie zonder afspraak alleen op maandag, woensdag en vrijdag van 10 uur tot 16.00 uur geopend.

Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden en mensen van 60 jaar en ouder hebben de afgelopen weken al een uitnodiging gehad voor de herhaalprik.