Het is 20 graden, maar in Gennep slijpen ze schaatsen

Burgemees­ter De Koning: ambulance­zorg veel slechter door sluiting post Gennep

14:07 GENNEP / DEN HAAG - Een op de drie ambulances komt in Gennep te laat aan. Sinds de sluiting van de ambulancepost in Gennep vorig jaar augustus is de ambulancezorg ernstig verslechterd. Dat zegt burgemeester Peter de Koning, op basis van de jongste gegevens. Toen de ambulancepost nog open was kwam meer dan 90 procent van de ziekenwagens binnen de landelijke limiet van 15 minuten aan.