Het is weer Aswoensdag, tijd voor verbrande palmtakjes op het voorhoofd

VOETBAL MAASLAND Trainers­car­rou­sel staat bijna stil: alleen Milsbeek nog in gesprek met coach

Alleen Milsbeek nog. Bij de overige 26 voetbalteams in het Land van Cuijk en de regio Gennep is al duidelijk wie er in het nieuwe voetbalseizoen hoofdcoach is. De trainerscarrousel is bijna uitgeraasd.