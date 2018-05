Het leed achter de 'bom' van Gijs

Vijf koninklij­ke onderschei­din­gen in Gennep, één dame wordt ridder

26 april GENNEP - Vijf onderscheidingen werden gisteren in Gennep uitgereikt. Marian Leideritz (67) uit Ottersum werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze is medeoprichter van onder andere de Speel-O-theel, de Kinderkleding- en speelgoedbeurs en de jaarlijkse Kerstmarkt in Gennep. Ze is zeer actief binnen onder andere Stichting Summmertime .