Het raadsel rond de val van burgemeester Peter de Koning: ‘Dit is een stille coup’

Middernacht geweest, de vakantie lonkt. Na dik vier uur vergaderen - het raadsvoorstel ‘Regionale visie land- en tuinbouw Noord-Limburg’ is zojuist afgetikt - schraapt burgemeester Peter de Koning zijn keel.



Dinsdag 2 juli, stadhuis Gennep. ,,Dames en heren van de gemeenteraad, het is nu de hoogste tijd voor het zomerreces. Ik wens iedereen een heel goede vakantie, om verkoeling of juist verhitting te zoeken. Kom heel terug.”



En dan, terwijl de matig bezette publieke tribune leeg stroomt en de tv-kijker uitschakelt, kondigt De Koning vanuit het niets zijn val aan. ,,Het is onvermijdelijk geworden dat ik na de zomer, in september, dit mooie ambt zal moeten neerleggen.”



Wat?



Peter de Koning, 65 jaar, zeven jaar burgervader van Gennep, begin 2018 voor zes jaar herbenoemd, trotse man, gewaardeerde burgemeester, die in het holst van de nacht tussen neus en lippen zijn vertrek aankondigt? Waarom dan?



De Koning spreekt toelichtende zinnen over ‘een verandering van het bestuurlijk klimaat’ die hij de afgelopen maanden bespeurde. Wat snel duidelijk wordt: de drie Gennepse wethouders hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Maar hoezo?



Einde raadsvergadering. Goedenacht, welterusten. Niemand loopt naar De Koning toe.