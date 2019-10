Hoe de moord op Frans Bindels werd opgelost met een steen in de vijver

Het zijn frustrerende dagen voor rechercheur Piet Pubben en hij had het kunnen weten. Meteen na dat telefoontje van zijn teamchef, op die zondagochtend in 2002, had hij het zachtjes in zichzelf gezegd. ,,Dit wordt een lastige klus.’’ En nu, dik twee jaar later, krijgt hij die ene zaak maar niet opgelost. Je moet het accepteren, hij weet het. Maar het voelt zo machteloos.



Piet Pubben werkt dan alweer ruim twintig jaar op het politiebureau aan het Europaplein in Gennep, een degelijk jaren-negentigbureau met lamellen voor het raam en ordners in zware roldeurkasten. Hij heeft hier overvallen onderzocht en inbraken opgelost, soms een poging doodslag.



Maar dit is anders.



Op een ochtend in 2002 kwam dat telefoontje: Frans Bindels was dood aangetroffen in zijn boerderij. En sindsdien beheerst de zaak zijn leven. Frans Bindels. De sterkste man van Milsbeek. Boer. Goeie vent. Iedereen kende hem. Waarom hij? Waar moet je dat nou gaan zoeken?