Hoe Frans Timmermans Frans Timmermans naar Ottersum haalde

VIDEO Onderwijs­sta­king: geen vrij, dan maar gezond ontbijten bij de burgemees­ter

6 november SINT ANTHONIS - Ze hadden liever vrij gehad, zoals de meeste leerlingen van basisscholen in het land op de dag van de grote onderwijsstaking. ,,Ik had het leuk gevonden, als we ook gewoon vrij hadden gekregen’’, zegt de 11-jarige Yara Raaijmakers, die op groep 8 zit van de Stevensbeekse school Pater Eymard. ,,Maar dit is ergens ook wel leuk, met de burgemeester die ons vragen stelt.’’