Hoe gaat het verder na het terrasdrama van Gennep? Het gebruik van lachgas is lastig te bewijzen

Kort nachtje door auto die Genneps terras op reed: ‘Zodat we weer open konden’

4 juni GENNEP - Wat nu precies de reden was dat drie jongemannen woensdagavond met een auto het terras in Gennep opreden, weet niemand precies. In het stadje weten ze wel om wie het gaat. Sterker nog: een van hen is opgevangen door het personeel. ,,Op een rustige plek, hij was ook geschrokken.’’