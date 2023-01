Hoe overleeft de beekprik in een beek zonder water? Niet, en dus is actie nodig: ‘Er klopt iets niet’

MILSBEEK - Het antwoord op de vraag hoe een beekprik overleeft in een beek zonder water is duidelijk. Niet. De zorgen die Vereniging Natuur(lijk) en Leefklimaat zich over de vis in de Kroonbeek in Milsbeek maakt, lijken dan ook terecht.