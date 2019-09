Hoe Team De Koning moet leren leven met het raadsel van Gennep

PvdA wil second opinion over Lob van Gennep: ‘Juist nu het wantrouwen groeit’

18 september GENNEP - Onder inwoners heerst zoveel wantrouwen over de Lob van Gennep, dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar dat plan. Dat wil de PvdA in Gennep. Maandag dient de partij een voorstel in. Er is al steun voor: de SP twijfelt nog wel over de timing van zo’n second opinion, maar is positief over het idee.