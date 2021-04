Hoeveel gevaar liepen zes agenten tijdens achtervolging Milsbeek nou echt?

interview Kenneth vecht voor zijn baan: ‘Het lijkt wel of zij het niet erg vinden dat Lunchcafé Xieje dicht gaat’

19 maart Kenneth van Thys houdt niet van thuiszitten en vindt dat het tijd is voor actie. Lunchcafé Xieje in Gennep, waar hij als medewerker namens zorginstelling Dichterbij werkt, sluit definitief de deuren. Dat kan niet en mag niet, vindt hij. Kenneth is strijdbaar.