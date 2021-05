Hoogzwangere vrouw die doorrijdt na dodelijk ongeluk in Gennep krijgt rijbewijs niet terug

Dat bleek maandagmiddag tijdens een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Roermond. Haar advocaat vroeg hierom. Op het moment van het ongeluk op woensdag 9 december was de Gennepse hoogzwanger. Het slachtoffer overleed even later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De hevig geschrokken bestuurster reed door na het ongeluk en werd een paar uur later thuis aangehouden.