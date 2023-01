Houdt Ottersum toch een kermis? Zeven inwoners en een kermisexploitant gaan ervoor

OTTERSUM - Is er volgend jaar toch nog een kermis in Ottersum? Zeven inwoners en een kermisexploitant proberen het alsnog voor elkaar te krijgen. Tot tevredenheid van de dorpsvereniging.

Zoals in zoveel bescheiden dorpen dreigt in Ottersum de kermis te verdwijnen. De gemeente Gennep wil er de kermis niet meer organiseren, omdat het voor exploitanten niet rendabel is om voor een select publiek attracties op te bouwen.

Alleen de kermis in Gennep zelf is onomstreden, met andere dorpen is de gemeente in gesprek om na te denken over de toekomst. Eventueel levert de gemeente ‘een financiële bijdrage en facilitaire ondersteuning’.

Tevreden

In een poging de kermis te redden, riep dorpsvereniging DAG Ottersum inwoners op mee te denken. Dat blijkt succesvol: behalve gemeentevertegenwoordigers en horecaondernemers kwamen er zeven inwoners en een kermisexploitant op af, zegt Marit Welles van DAG Ottersum. ,,Dat was de ondernemer van het touwtje trekken. Dat was wel even een verrassing, omdat we dachten dat ondernemers het niet zagen zitten. Maar misschien is er toch iets mogelijk.”

Welles geeft toe dat zeven inwoners niet zoveel lijkt. ,,Je schrijft tenslotte een heel dorp aan. Maar je hebt natuurlijk niet het hele dorp nodig om iets te organiseren. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn.”

Op een later moment wordt verder vergaderd over de toekomst van de kermis. De kermis van Ottersum zou 30 september tot en met 3 oktober zijn.

