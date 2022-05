Huisjesmelkers kunnen nog steeds huizen kopen in Gennep

Vierdaag­secam­pings en hotels zitten vol, wie heeft er nog een slaap­plaats?

NIJMEGEN - Wandelaars die nu nog een slaapplek moeten regelen voor in de Vierdaagseweek, kunnen weleens pech hebben. De meeste (pop-up)campings zitten vol en in hotels is nog nauwelijks een kamer te krijgen. Vierdaagsebed.nl roept inwoners van de regio Nijmegen op bedden beschikbaar te stellen.

21 mei