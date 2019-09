In Gennep is een kiekje met een wereldtopper zo gepiept

GENNEP - De Boels Lady’s Tour trok donderdag door de straten van Gennep. Het deelnemersveld van de meerdaagse koers was sterk en internationaal. Een praatje met een wereldkampioene of olympische medaillewinnares is zo gemaakt voor de start.

Ze liepen daar zomaar een paar uur voor de start van de Boels Lady’s Tour. Op de parkeerplaats achter de Aldi in Gennep, vlakbij de start- en finishplaats in de buurt van het gemeentehuis. Annemiek van Vleuten die schuilt voor de regen op een terrasje. Of Anna van der Breggen die intrapt in haar regenboogtrui, omdat ze regerend wereldkampioene is.

De Nederlandse zijn de bekendsten bij het publiek, maar ook buitenlandse supersterren gaven acte de présence in Noord-Limburg.

Een wielergek land

Lizzie Deignan bijvoorbeeld, wereldkampioene in meerdere wielrendisciplines. Ook won ze Olympisch zilver in 2012. De Britse geniet van het rustige Nederland. ,,Soms word ik ook hier herkend, want Nederland is een wielergek land”, vertelt ze vlak voor de derde etappe met start en finish in Gennep. ,,Maar het is wel een stuk minder dan in mijn eigen land. Al is het publiek wel altijd enthousiast hier.”

De wielrenster van de Amerikaanse ploeg Trek-Segafredo vindt het mooi om in het land te koersen waar veel profrensters vandaan komen. ,,De races hier zijn altijd lastig en zwaar. Dat heeft vooral met het sterke deelnemersveld te maken. De Nederlandse rijdsters zijn op dit moment moeilijk te verslaan.”’

Dit is de ideale test’

Tijdens het komende WK eind september zijn alle ogen weer op haar gericht. Dan rijdt ze in eigen land en in haar streek Yorkshire voor de regenboogtrui, die ze al won in 2015. ,,Dit is de ideale test, maar daar wil ik op mijn best zijn.”

Schuin tegenover de grote teambus van het team van Deignan staat een camper. De kleine Deense ploeg Virtu bereidt zich daar voor op de race. Topper in het team is het Italiaanse sprintkanon Barbara Guarischi. ,,Omdat het hier relatief vlak is, houd ik ervan om hier te rijden. De races zijn goed georganiseerd, elders is het soms chaotisch.”

‘Deze sporters zijn nog aanraakbaar’

Iedereen die een praatje wil maken, spreekt de toppers uit het peloton gewoon aan. De rensters zijn toegankelijk. Hobbyfotografen en wielerliefhebbers weten dat. Daan van Overveld behoort tot deze groep. Hij bezocht dit jaar al zeventig vrouwenkoersen. ,,Het geeft een kick om een band op te bouwen met een wereldkampioene”, vertelt hij. ,,Als ik de foto’s online zet, krijg ik berichtjes dat ze daar blij mee zijn. Ik kan ze hier zo even aanspreken en een praatje maken.”