In Heijen ‘gedumpte’ auto brandt volledig uit; politie vermoedt opzet

Tat­too-evenement om dieren te redden: ‘We zijn één familie, één hart, we doen dit echt voor de dieren’

3 februari OTTERSUM - Ruim duizend tattoo- en dierenliefhebbers kwamen afgelopen weekeinde in het Ottersumse klooster Roepaen bijeen op een tattooconventie om geld in te zamelen voor hulp aan dieren in nood. Een enkeling daargelaten zijn het Duitsers: van vlak over de grens in Kleef tot aan Rostock, ruim 600 kilometer verderop.