In mei halfdood op het asfalt, nu alsnog diploma voor Stijn uit Heijen

Dat mag gerust een klein wonder genoemd worden, na wat er Pinksterzondag 20 mei voorgevallen is. Het was al avond. Stijn was met zijn vriendin Britt en haar moeder naar een familiedag geweest in Tiel. Stijn had net zijn eerste examenweek achter de rug. Even tijd voor wat ontspanning in het lange Pinksterweekeinde, dacht Stijn. Maar op de terugweg ging het gruwelijk mis.